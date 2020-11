La JS Kabylie a déçu, vendredi dernier, à l'occasion de la première journée du championnat de Ligue 1. Face au CA Bordj Bou Arréridj, les Canaris ont cédé deux points, en concédant le match nul (0-0). Les Canaris ont déçu à maints égards, mais c'est d'abord leur piètre prestation qui a laissé un goût d'amertume à la fin du match. Mous, perdus sur le terrain, ils donnaient l'impression de ne pas avoir l'envie de gagner. Ce que le score a bien exprimé d'ailleurs. Pourtant, avant la rencontre, le coach Yamen Zelfani était très confiant. Déçu par ce ratage de début et de débutant, il garde toutefois l'espoir en ses poulains. Ce dernier a affiché un espoir que ses joueurs se ressaisissent aux prochaines joutes. De toute façon, même la tactique de jeu a été sujet de critique de la part des supporters qui n'ont pas compris les objectifs ainsi que ses choix tactiques. Beaucoup ont exprimé leur désapprobation de cette façon de faire qui a fait que la JSK n'en fait pas de cette concurrence aux postes un avantage, mais plutôt un inconvénient. Sur le plan défensif, les Canaris ont toutefois montré un visage moyen laissant les attaquants bordjis construire beaucoup d'offensives et créer de nettes occasions de marquer. De toutes manières, les compartiments étaient complètement déconnectés les uns des autres. On a vu une équipe qui n'avait pas l'air d'avoir fait de nombreux stages et regroupements. Preuve en est, rares étaient les occasions du côté des locaux. Les Canaris promettent de se ressaisir dans les prochaines rencontres. Les supporters de leur côté ne sont, vraisemblablement, pas prêts d'accepter les excuses des joueurs considérant qu'ils ont bénéficié de très bonnes préparations. C'est le seul club en effet qui a fait autant de regroupements et de stages. Les supporters n'ont pas caché leurs appréhensions quant à la suite des choses. Le niveau affiché par leurs joueurs, s'il s'en trouve que c'est le vrai, n'augure pas de bonnes nouvelles. Pour beaucoup de supporters sur les réseaux sociaux, le niveau affiché par les joueurs ne peut pas assurer les premiers rôles comme promis par le coach et le président Mellal. Par ailleurs, beaucoup de supporters ont exprimé leur inquiétude quant aux relations tendues entre le directeur sportif, Kamel Abdeslam, et le coach Zelfani, qui vont encore se détériorer davantage après ce résultat. L'ancien défenseur de la Jumbo-JET n'a pas digéré que Mellal garde encore un entraîneur sans licence et qui ne peut pas suivre les matchs sur le banc de touche. Kamel Abdeslam a, rappelons-le, menacé de démission si la direction du club ne corrige pas cette situation.