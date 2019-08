L’international algérien, Youcef Belaili, qui a repris récemment les entraînements avec l’ES Tunis et son compatriote, Tayeb Méziane, ne sont pas concernés par le déplacement au Liban pour affronter, demain, El-Nejmah pour le compte en Coupe arabe des clubs. En revanche, l’entraîneur Mouine Chaabani a fait appel pour cette rencontre, à quatre joueurs algériens, à savoir Badrane, Chetti, Benguit et Bensaha. à noter que Belaili, qui était sollicité par des clubs de Ligue 1 française, va finalement rester avec le club de la capitale tunisienne et honorera son contrat, qui expirera en juin 2020.