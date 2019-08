A peine arrivé au Gil Vicente, Zakaria Naidji a fait ses grands débuts en Primeira Liga NOS samedi soir et l’attaquant algérien n’a pas tardé pour laisser sa marque, contribuant au but de la victoire (2-1) face au géant du football portugais, le FC Porto. En effet, entré à la 64e minute avec le numéro 9, l’enfant de l’Académie du Paradou a été à l’origine de deuxième but de Gil Vicente, 15 minutes plus tard, avec une belle ouverture sur l’aile opposée qui a amené le second but. Une grosse victoire pour le nouveau promu Gil Vicente.