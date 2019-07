Le boxeur argentin Hugo Santillan, 23 ans, est mort jeudi à l’aube quelques jours après avoir été opéré du cerveau au terme d’un combat, peu après la disparition du russe Maxim Dadashev, 28 ans, aux Etats-Unis dans des circonstances similaires. Hugo Santillan, surnommé « Dynamite », est décédé d’un arrêt cardio-respiratoire. Il avait été opéré d’un oedème au cerveau à cause d’un traumatisme crânien, ont annoncé des sources hospitalières. « Le patient était inconscient quand il a été admis et il présentait un traumatisme crânien », a déclaré le médecin Marcelo Arburua de l’hôpital San Felipe de San Nicolas au quotidien El Litoral de Santa Fe. Au terme des 10 rounds face à l’Uruguayen Eduardo Abreu, samedi à San Nicolas (nord de Buenos Aires), les juges ont déclaré un match nul entre les deux hommes. Eduardo Abreu a donc conservé le titre Latino Plata des légers de la Fédération internationale de boxe (CMB). Lorsque l’arbitre a rendu la décision, levant les bras des deux hommes, Hugo Santillan semblait déjà avoir perdu connaissance, tête inerte et soutenu par son père. L’Argentin, 19 victoires (dont 8 avant la limite), sept défaites et un nul, avait été sacré champion sud-américain et latino dans la catégorie des poids super-plume de la WBO.