Djamel Belmadi, sélectionneur national «Notre équipe commence à atteindre un niveau qui impose le respect de tous, pas seulement en Afrique. Personnellement, je suis très content et fier de mes joueurs et de mes staffs. Notre stage a été positif dans tous les sens. Tout le monde veut aller loin, aller au Mondial et faire une belle Coupe du monde. c'est notre objectif.»