Il a fallu attendre la 6e journée du championnat de la Ligue 1 pour que l'USM Alger enregistre sa première victoire de cette saison 2020-2021. Dans le milieu des Noir et Rouge, on observe que la problématique de l'équipe se trouve, non seulement dans le changement du coach François Ciccolini, juste après le match de la Supercoupe perdu face au CR Bélouizdad, par Thierry Froger, mais également par celui qu'a posé «le vestiaire» de l'équipe. Les joueurs expatriés ramenés par le directeur sportif, Antar Yahia, sont mieux payés que ceux du cru, d'une part, et d'autre part, ils sont titularisés pour la plupart et pas les autres. Cela a fait éclater une petite crise interne au sein du groupe. Et c'est dans ce match derby face au NA Hussein Dey que les joueurs locaux ont été titularisés pour la plupart. Leur réaction a apporté ses fruits, puisqu'ils ont redoublé d'efforts pour montrer qu'ils sont les meilleurs. Ceci, bien évidemment, sans toucher à la valeur de ces joueurs expatriés qui sont algériens à part entière, faut-il le souligner. Mais là, il s'agit juste d'une concurrence qui, paradoxalement, donne des résultats. Cette large victoire face au NA Hussein Dey (3-0) a plus de poids sachant que pas moins de cinq joueurs des Rouge et Noir étaient absents pour cause de blessures. Il s'agit de Zakaria Benchaâ, Mohamed-Réda Boumechra, Anis Khemaissia, Fateh Achour, Saâdi Redouani et Mohamed-Lamine Zemmamouche. En dépit de ces absences, Koudri et consorts ont réagi de fort belle manière en battant nettement le NAHD, grâce notamment à un doublé de Koudri alors qu'entre- temps, Mahious avait marqué le deuxième but dans ce match bien dominé par les Rouge et noir. À noter, au passage, que les Sang et Or, toujours à la recherche de leur première victoire de la saison, ont terminé la partie en infériorité numérique après l'expulsion de Sidhoum en deuxième période (50'). À ce moment-là, le score était de (2-0). Les joueurs du coach Nadir Leknaoui n'ont même pas pu marquer le but d'honneur face à des joueurs de l'USMA déterminés à ne rien lâcher. Est-ce à dire que cette première victoire constituerait un vrai déclic pour les joueurs de Froger? Difficile de répondre à cette question surtout que le football n'est pas une science exacte. Mais, il est important de signaler que le technicien français aura plus de temps cette fois-ci pour mieux réorganiser ses joueurs et surtout récupérer les blessés tout en songeant à un turn-over pour éviter une autre histoire de vestiaire. Suite au nouveau programme des matchs retards à disputer, dévoilé par la Ligue de football, l'USMA est obligée d'observer une petite trêve d'environ deux semaines. Le prochain match est prévu pour le compte de la 7e journée et fixé au 11 janvier prochain en déplacement à Tizi Ouzou, face à la JS Kabylie. Ce «clasico» sera d'ailleurs un véritable «test» pour Froger et ses joueurs afin de confirmer la victoire face au NAHD. En tout cas, les fans de l'USMA y croient dans la mesure où le calme est revenu au sein du club après l'histoire du «remerciement» ou du «limogeage» du directeur sportif, Antar Yahia, au contrat bien solide et qui n'avait pas du tout l'intention d'une séparation à l'amiable. Accusé par les fans de «mauvaise gestion du mercato», critiquant son choix relatif au recrutement des joueurs expatriés.

Pour le moment c'est «la trêve» que les fans de l'USMA espèrent être celle du réglage de l'équipe pour de meilleurs rendements et d'autres victoires.