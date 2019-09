La sélection algérienne de tennis a perdu contre son homologue malgache (3-0), en match disputé vendredi à Nairobi, pour le compte de la

3e et dernière journée de la Poule « B » de la coupe Davis 2019 (Zone Afrique), qui se déroule actuellement au Kenya. Une deuxième défaite consécutive pour les Verts, après celle concédée jeudi contre le pays organisateur, le Kenya (2-1), alors que les choses s’étaient relativement bien passées lors de la première journée, où la sélection algérienne avait démarré par une victoire contre le Bénin (2-1). L’Algérie a été reversée dans le Groupe «B» de cette coupe Davis 2019, qui, s’est achevée hier à Nairobi, avec le Bénin, le Kenya et Madagascar, alors que le Groupe « A » était composé du Mozambique, de la Namibie, de la Tunisie et du Nigeria.