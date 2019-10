La sélection algérienne de handball (messieurs), actuellement en stage à Nîmes (France) en prévision de la coupe d’Afrique des nations (CAN-2020), s’est inclinée face à Montpellier HB sur le score de 33-24 en match amical disputé au Palais des sports René-Bougnol de Montpellier (sud). Interrogé par la presse locale sur son objectif avec la sélection algérienne, le technicien français Alain Portes a répondu : «L’objectif est de préparer la prochaine coupe d’Afrique des nations qui aura lieu en janvier 2020. On visera une place dans les six premiers, synonyme de qualification pour le Mondial-2021 en Egypte. » A la CAN 2020, l’Algérie évoluera dans le groupe D composé de quatre autres équipes : le Maroc, le Congo, le Sénégal et la Zambie.