Mardi soir, les joueurs belouizdadis sont allés étriller la JS Kabylie, à Tizi Ouzou (3-0) dans une rencontre à un seul sens. Le spectacle du côté des Belouizdadis y était, mais hélas la partie n’est pas allée à son terme. Après le but de Belahouel, le deuxième pour lui dans cette rencontre, des « pseudos supporters » locaux ont envahi le terrain obligeant l’arbitre de la rencontre à y mettre un terme. Après ce succès, mérité et méritoire, les Roiuge et Blanc de la capitale occupent la première place au classement en compagnie du MCA avec 10 points, avec un match en moins à disputer à domicile face à l’US Biskra. Ainsi, ils continuent sur leur série d’invincibilité entamée depuis le début de la saison. Chose qui pousse les supporters à voir grand allant jusqu’à commencer dès maintenant à croire au titre. Pour eux, leur équipe endosse d’ores et déjà le maillot d’un champion. Mais l’entraîneur Abdelkader Amrani et son responsable et directeur général, Saïd Allik, ne voient pas les choses de cet oeil. Pour eux, la saison vient tout juste de commencer et il est, ainsi, inutile de parler de titre. D’ailleurs, Allik a lancé un appel aux dirigeants de la JSK à la fin de la rencontre, mais c’était aussi un message indirect aux supporters belouizdadis. « Les dirigeants de la JSK doivent éviter de parler de titres en début de saison. Cela met leurs joueurs sous pression et se répercute négativement sur leur rendement. Le moindre faux pas est payé cher, le cas échéant, de la part des supporters », a-t-il dit. Un message clair et net à l’adresse des supporters du Chabab, lesquels doivent accompagner leur équipe, comme ils savent si bien le faire, sans mettre les joueurs sous pression. Le chemin est encore long, et il faudra, donc, aller doucement, mais sûrement. Dimanche prochain, les Belouizdadis recevront Pyramids FC, au match-retour des 16es de finale de la coupe de la CAF au stade du 5-Juillet (aller 1-1 au Caire). Une rencontre que les joueurs du Chabab doivent aborder avec pleine concentration en remettant les pieds sur terre. Le plus dur est à venir.