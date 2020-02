Mécontent de la façon dont se passent les choses à Arsenal depuis quelques mois, Pierre-Emerick Aubameyang va certainement quitter les Gunners en fin de saison. L’ancien attaquant du Borussia Dortmund l’aurait fait savoir à ses dirigeants et ne prolongera pas son contrat. Plusieurs clubs sont sur le coup et auraient déjà contacté son entourage en vue de la prochaine intersaison. Selon la presse spécialisée, en plus du Barça, l’Inter Milan et la Juventus sont très intéressés à l’idée de recruter l’ancien buteur stéphanois.