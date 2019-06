Le Kenya tentera de déjouer les pronostics, ou du moins essayer de décrocher la troisième place du groupe « C » où elle trouve l’Algérie (son premier adversaire demain), le Sénégal et la Tanzanie, qui pourrait lui permettre de passer le premier tour. Les «Harambee stars» kényans retrouvent le tournoi continental 15 ans après leur dernière participation en Tunisie (CAN-2004). Logés dans le groupe « F» des qualifications, les joueurs du sélectionneur français Sébastien Migné ont terminé à la 2e place avec 7 points, derrière le Ghana (9 pts). Privé du défenseur de Martizburg United (Div.1 sud-africaine) Brian Mandela, forfait pour blessure, le Kenya (105e au classement FIFA) espère réussir son come-back sur le plan africain et cela passera inévitablement par un exploit demain face à l’Algérie, lors de la première journée. Le groupe des 23 Kényans est composé de 15 joueurs évoluant à l’étranger, menés par le milieu défensif de Tottenham (Angleterre), vice-champion d’Europe, Victor Wanyama. Au cours de sa préparation, le Kenya a joué deux matchs amicaux. Le premier s’est soldé par une victoire face à Madagascar (1-0), alors que le second s’est terminé sur un score de parité devant la RD Congo (1-1).