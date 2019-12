Comme quatre jours auparavant face à Nantes au Parc des Princes (2-0), Neymar n’a pas brillé, samedi, à Montpellier. Multipliant les mauvais choix et particulièrement brouillon, le Brésilien n’a longtemps été que l’ombre de lui-même.

Cinq minutes, à l’entame du dernier quart d’heure, lui auront pourtant suffi pour retourner le sort de la rencontre alors que Montpellier menait 1-0, permettant aux champions de France de l’emporter 3-1.

tout d’abord en provoquant l’expulsion de Pedro Mendes, puis en délivrant une merveille de coup franc en pleine lucarne et enfin en servant Kylian Mbappé dans la surface, le champion du monde tricolore n’étant pas en reste.

Des coups d’éclat qui n’auront pas pour autant convaincu Andy Delort, qui ne retenait que le comportement à son sens hautain du Brésilien.

L’international algérien ne s’est pas privé de lui dire à l’issue de la rencontre, provoquant une altercation entre les deux hommes, conclue par un gros mot de l’ancien Barcelonais. Ce qui n’a évidemment pas calmé l’attaquant héraultais, toujours aussi remonté en zone mixte.

« C’est dommage parce que l’année dernière il n’avait pas fait ça. Là je l’ai trouvé un peu nerveux, un peu hautain avec tout le monde.

C’est dommage. Je lui ai dit à la fin ‘t’es un grand joueur mais il faut respecter les gens.’ », a-t-il ainsi expliqué dans des propos relayés par RMC Sport. Et Andy Delort d’en remettre une couche sur l’attitude du natif de Sao Paulo.

« C’est ça le plus important quand t’es quelqu’un de bien et que tout le monde t’idolâtre. Dégager du respect, dégager une bonne éducation, c’est important.

En plus, moi d’habitude je l’aime bien. Mais là, c’est vrai il en a plus fait que d’habitude. Il a chambré, parlé mal, comme d’habitude… », a-t-il en effet ajouté.