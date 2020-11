L'attaquant international algérien de Montpellier, Andy Delort, auteur d'un doublé contre Strasbourg (4-3) dimanche, figure dans l'équipe type de la 11e journée du championnat de France de Ligue 1 de football. Le buteur algérien a réussi son doublé d'une tête placée au ras du poteau (13e) et d'une tête plongeante sur un délicieux extérieur du pied de Mihailo Ristic (32e). De retour de sélection algérienne après avoir pris part aux qualifications de la coupe d'Afrique des nations 2021, Delort a obtenu la note de 8 attribuée par le magazine France Football. Le joueur algérien est en train de réussir une bonne entame de saison malgré un Covid-19 contracté en août dernier. Avec ce doublé, il en est déjà à six buts et trois passes décisives.