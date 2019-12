L’attaquant international algérien de Montpellier, Andy Delort, auteur vendredi soir de son 6e but en championnat de Ligue 1 française de football lors de la défaite concédée à Lille (1-2), a intégré le « Top 10 » du classement des buteurs, à l’occasion de la 18e journée. Delort, considéré comme l’un des cadors de la formation montpelliéraine, a pu remettre les pendules à l’heure (1-1) à la 74e minute, avant que son équipe ne concède le second but inscrit par le Portugais Renato Sanches (84’). A la fin du match, Delort n’a pas caché sa frustration par rapport à cette défaite. « C’est compliqué... En première période, je suis vraiment pas sûr qu’il y ait penalty. C’est pas évident de repartir comme ça avec une équipe qui joue en contre, c’est très dur. On a réussi à revenir malgré tout, mais comme d’habitude on ne tient pas longtemps, un quart d’heure avec des bonnes séquences de jeu où on est dangereux et puis on craque. C’est frustrant car on n’a pas encore gagné un match à l’extérieur, on est à la moitié du championnat, faut qu’on améliore ça si on veut jouer les premières places », a prévenu l’ex-Toulousain. Actuellement, le MHSC occupe provisoirement la 10e place du classement. L’attaquant algérien, en compagnie de l’Argentin de l’Olympique de Marseille, Dario Bendetto, ne compte aucun penalty, à l’inverse des autres joueurs qui détiennent 6 buts au compteur, dont l’autre Algérien et meilleur buteur en activité de l’équipe nationale, Islam Slimani (AS Monaco) avec un seul penalty transformé. Andy Delort est sur la cadence de la saison dernière, quand il avait pu marquer 14 buts en 36 apparitions. Le classement de cet exercice est dominé par l’attaquant français de l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder, avec 11 buts. Les deux autres internationaux algériens Zinedine Ferhat (Nîmes) et Youcef Atal (OGC Nice) comptent une réalisation chacun, alors qu’Adam Ounas (OGC Nice), Hicham Boudaoui (OGC Nice), Haris Belkebla (Stade brestois) et Mehdi Abeid (FC Nantes) n’ont inscrit aucun but pour le moment. Delort (28 ans) avait été appelé au dernier moment par le sélectionneur Djamel Belmadi pour participer à la coupe d’Afrique des nations 2019, remportée par les Verts en Egypte, en remplacement du milieu de terrain Belkebla, écarté pour des raisons disciplinaires.