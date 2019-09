L’international algérien, Andy Delort, a exprimé toute sa frustration, samedi, après s’être vu refuser deux buts lors de la 6e journée de Ligue 1 face à l’O Marseille (1-1). Le buteur de Montpellier a débuté : « Deux buts refusés au même joueur dans le même match, je ne sais pas si c’est déjà arrivé. Mon père m’a envoyé un message direct après le match, visiblement le premier hors-jeu, c’est du doigt et le deuxième, c’est du pied.» Il a ajouté :

« Maintenant, je ne vais plus célébrer mes buts. Je suis dégoûté, franchement, ça gâche le foot. ». Pour rappel, le champion d’Afrique algérien est en train de réaliser un bon départ en Ligue 1 avec deux buts inscrits et une passe décisive offerte en cinq rencontres.