Les internationaux algériens Andry Delort (Montpellier) et Islam Slimani (AS Monaco) figurent dans le Top 10 au classement des buteurs du championnat de France de Ligue 1, à l'issue de la 24e journée. Delort, décisif lors de la victoire (1-0) du MHSC devant l'AS Saint-Etienne, a inscrit son 9e but de la saison et occupe la 8e position qu'il partage avec Memphis Depay (OL), alors que son compatriote Slimani, également sauveur en fin de match de l'AS Monaco (2-1) à Amiens, a profité de son 8e but de la saison pour faire son retour dans le top 10, une place qu'il partage désormais, avec un groupe de joueurs: Angel Di Maria (PSG), Dimitri Payet (OM), les Strasbourgeois Thomasson et Ajorque, ainsi que le Rennais Niang et le Niçois Dolberg. En haut du classement, Wissam Ben Yedder (Monaco) est toujours en tête grâce à son 16e but, inscrit face à Amiens. Il est suivi de Kylian Mbappé (PSG) qui a conforté sa 2e place avec 15 buts. Le Brésilien Neymar (PSG) et le Lyonnais Moussa Dembélé suivent de près avec 13 buts.