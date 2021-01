L'attaquant algérien de Montpellier, Andy Delort, s'est encore exprimé sur son avenir avec le club héraultais, pour la chaîne Téléfoot: «J'aime le club aussi. J'ai envie de rester, le club aussi. On va voir ce qui se passe. J'ai dit qu'on ne peut rien prévoir dans le football. Du jour au lendemain, tu peux avoir une offre que le président ne peut pas refuser. Mon objectif, c'est d'être européen avec Montpellier et j'espère remplir ma mission, avant que je ne parte ou que je finisse ma carrière à Montpellier.» L'international algérien souhaite rendre la confiance accordée par sa direction. «Quand Laurent (Nicollin) est venu me chercher, j'étais à la cave à Toulouse. C'était très très compliqué. Il a tout fait pour que je signe. Deux ans et demi plus tard, je suis capitaine quand Vito (Hilton) n'est pas là. J'ai des responsabilités, je marque des buts et je me sens bien dans cette équipe. Ma priorité, c'est de finir à Montpellier pour lui rendre tout ce qu'il m'a donné.»