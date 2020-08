L’attaquant international algérien de Montpellier, Andy Delort, qui a repris l’entraînement individualisé, mercredi dernier, après avoir contracté le Covid-19, n’est pas encore remis et a manqué le déplacement à Rennes, hier, pour le compte de la deuxième journée du championnat de France. Delort avait annoncé le 19 août avoir été infecté au nouveau coronavirus. «J’ai été testé positif au Covid-19. Je vais revenir au plus vite, je vais bien. Prenez soin de vous et de vos proches», avait-il indiqué dans un message posté sur sa page officielle Facebook. Montpellier a entamé la nouvelle saison, hier, à Rennes, car la réception de Lyon à la Mosson pour la première journée initialement prévue la semaine dernière, avait été différée au 16 septembre en raison de la participation des Lyonnais aux demi-finales de la Ligue des champions à Lisbonne.