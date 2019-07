L’international algérien, Andy Delort, a demandé dans un tweet de mettre le drapeau algérien dans sa fiche au jeu de football FIFA à la place du drapeau français. « Bonsoir @EA_FIFA_France, je suis international algérien. Serait-il possible de modifier le drapeau, svp? Par avance, merci ??Tahia Djazaïr », a-t-il écrit sur son compte Twitter. L’ancien joueur d’Ajaccio ou de Wigan (28 ans) a, ainsi, demandé d’apporter des corrections sur son nouveau statut de « Fennec » et en tant que joueur appartenant, désormais, à la nation algérienne. Andy Delort, dont le père est français de culture gitane de Catalogne et d’une mère algérienne originaire de Mostaganem, avait indiqué en mai vouloir jouer pour l’Algérie, avec l’espoir d’être sélectionné pour la CAN. Il ne figurait pas dans la liste initiale des 23 sélectionnés par Djamel Belmadi, mais la chance lui a souri pour être appelé le 13 juin pour remplacer Haris Belkebla.