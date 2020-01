Grâce à des buts de son tandem offensif Laborde-Delort, Montpellier s’est imposé samedi sur le terrain d’Amiens (2-1). Avec à la clé une belle opération au classement. Dans la première partie de tableau, le MHSC faisait partie des équipes qui avaient beaucoup à gagner - et tout à perdre - samedi soir, en cette reprise du championnat et l’amorce de sa phase retour. A Amiens, les Héraultais ont pris ce qu’ils avaient à prendre : trois points précieux dans la course à l’Europe. Trois unités acquises de haute lutte. Car ce sont bien les Picards qui ont tiré les premiers dans ce match, trouvant la faille par Dibassy dès le premier quart d’heure (1-0, 14’). Un avantage tenu jusqu’à la pause au stade de la Licorne. Mais guère plus. Au retour des vestiaires, Laborde s’est employé en effet à remettre les Pailladins à hauteur (1-1, 50’). Puis dans les dernières minutes de la partie, sur un service de ce même Laborde, Delort s’est fendu d’un des gestes de la soirée en expédiant sa reprise de volée dans les filets gardés par Gurtner (1-2, 83’), inscrivant son 7e but de la saison. Montpellier se hisse ainsi au cinquième rang, repassant devant l’OL pour s’établir dans le sillage de Lille (+1 point) et Rennes (+3), qui accusent néanmoins un match de retard, tandis qu’Amiens demeure en position de barragiste. Cette cinquième place, Angers la briguait également samedi soir, mais le SCO a été tenu en échec à domicile par Nice (1-1). Cyprien ayant répondu sur penalty (45’) à l’ouverture du score signée Thioub (37’). Les Angevins se contentent donc du huitième échelon; trois paliers au-dessus de Niçois qui affichent un point de moins au compteur. Cette rencontre a été marquée par la blessure du latéral gauche franco-algérien Ryan Aït Nouri. Il a subi un choc avec l’international algérien, Hicham Boudaoui, dans les airs, qui a involontairement percuté violemment son vis-à-vis. Un choc qui a obligé le joueur angevin à quitter le terrain sur civière et avec une double fracture de la mâchoire qui va l’éloigner plusieurs semaines des terrains. Boudaoui a sur le coup récolté un carton jaune. Cette blessure tombe au plus mauvais des moments pour le joueur Franco-algérien qui était suivi par Crystal Palace et l’Atletico Madrid.