Naturalisé par l’Etat algérien à quelques semaines de la CAN-2019, Andy Delort ne s’attendait sans nul pas à jouer la compétition. Mais à la surprise générale, l’attaquant de Montpellier a été appelé par Djamel Belmadi et a gagné le tournoi avec les Fennecs. Sur les ondes de la radio RMC, Delort est revenu sur cette convocation surprise. « J’étais en vacances en Corse chez ma belle-famille. Mais, et je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui me disait de m’entraîner. C’était incroyable. J’étais persuadé que j’allais y aller. Mes collègues me disaient de me lâcher parce que j’étais en vacances. Mais je savais qu’il fallait que je m’entraîne, je ne sais pas pourquoi. Un jour, ma femme me réveille en pleine nuit pour me dire de regarder ce qui se passait (l’affaire Belkebla, NDLR). Le sélectionneur m’a ensuite appelé et le lendemain je partais rejoindre la sélection. C’est une histoire extraordinaire », a raconté Andy Delort, auteur de

30 matchs et 12 buts toutes compétitions cette saison avec son club. C’est ce qu’on appelle avoir de la chance.