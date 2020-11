L’attaquant du Montpellier HSC, Andy Delort, a débloqué lundi dernier son compteur buts avec la sélection nationale en match officiel en inscrivant le premier but des Verts face au Zimbabwe (2-2). Suite à un centre servi par Halaïmia, côté droit, Delort, titularisé à la place de Bounedjah, a repris ce centre de la tête, ne laissant aucune chance au gardien adverse. Le numéro 15 des Verts s’est montré très satisfait de sa réalisation, en réagissant sur son compte Twitter : « Qualification en poche et premier but en match officiel. Merci Réda Halaimia. Oui, c’était une tête, juste une tête, le pied ça sera pour une prochaine fois ». Notons que Delort a déjà inscrit un but avec les Verts lors du match amical face au Mali (3-2), organisé dans le cadre de la préparation des Vers à la CAN- 2019 en Égypte.