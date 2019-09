Andy Delort s’est exprimé après sa brillante prestation samedi soir face à l’OGC Nice (2-1) et son but, dans une déclaration à RMC Sport. Dans cette rencontre, il affronté ses deux compatriotes, Ounas et Attal, alignés d’entrée de jeu. « Cela fait du bien de retrouver des sensations, d’être mieux sur le plan physique. C’était un peu compliqué après avoir manqué deux penalties. Comme j’ai vu que Griezmann a fait pareil, cela m’a soulagé », a indiqué l’international algérien. il ajoutera : « Après avoir manqué le premier penalty, j’ai eu du mal et j’ai douté. C’est d’ailleurs pour ça que j’en ai manqué un second. Je n’ai eu que sept jours de vacances après la CAN qui a été un moment très fort sur le plan émotionnel. J’ai beaucoup bossé pour revenir. » Et de conclure concernant son début de saison et celui des Montpelliérains : « On joue ensemble depuis plus d’un an. On sait que l’on va marquer des buts. On ne se fait pas de soucis pour ça d’autant que l’an passé on a attendu la 6e ou 7e journée pour ouvrir notre compteur. »