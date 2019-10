Sorti sur blessure après avoir marqué le troisième but de Montpellier contre Monaco samedi (3-1), Andy Delort «s’est fait mal aux adducteurs et à l’aine», a indiqué Michel Der Zakarian en conférence de presse. «Il ne partira pas, en principe, en sélection. On va essayer de le soigner rapidement», a ajouté l’entraîneur du MHSC. International algérien depuis cet été, Delort ne disputera pas les deux matchs amicaux des Fennecs, dont un face à la Colombie le mardi 15 octobre à Lille. À l’issue du match, le joueur a réagi au micro de la chaîne L’Equipe : «On va faire les tests lundi, j’ai senti tirer. Je n’ai pas fêté le but alors que j’aime fêter les buts ! Je suis déçu pour la sélection, il y a un match en France, cela me tenait à cœur de le faire. Je serais vraiment dégoûté de ne pas pouvoir y aller.»