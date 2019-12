L’international algérien, Andy Delort, auteur de six buts en 18 matchs cette saison avec Montpellier HSC, actuel 9e de Ligue 1 française, a exprimé son souhait de disputer une coupe européenne avec son club. « J’espère parvenir à goûter à la sensation des compétitions d’une coupe d’Europe et qualifier Montpellier, club de mon cœur et avec lequel je suis très heureux », a-t-il déclaré au journal La Nouvelle République.

L’avant-centre algérien, 28 ans, s’est dit se plaire du côté de Montpellier où il ressent une certaine tranquillité et stabilité qui va lui permettre de progresser d’avantage et apporter le plus qu’on attend de lui. « A Montpellier, j’étais persuadé que ça allait marcher. C’est le club de ma ville, je suis né à 10 km du stade (à Sète, NDLR). Il y a un super coach, un super président. Ce club me correspond à 100% », a souligné le champion d’Afrique algérien.

A mi-saison, le MHSC occupe la 9e place du classement, mais pointe à seulement 4 longueurs de la 4e position de Lille. Et pour Delort, sur la durée, nul doute que les Héraultais auront les ressources pour rester dans la course, surtout qu’ils ne sont pas vraiment réputés pour lâcher prise. « Chaque année, on progresse et l’an dernier, on termine à une place de la Ligue Europa.

Pour cette saison, je pense qu’on a l’équipe qu’il faut pour aller chercher l’Europe », a confié Andy Delort, qui reste un redoutable attaquant alliant technique et combativité.

Considéré comme l’un des cadors de la formation montpelliéraine et son buteur, Andy Delort est sur la cadence de la saison dernière, quand il avait pu marquer 14 buts en 36 apparitions.

Delort (28 ans) avait été appelé au dernier moment par le sélectionneur Djamel Belmadi pour participer à la CAN-2019, remportée par les Verts en Egypte, en remplacement du milieu de terrain Belkebla, écarté pour des raisons disciplinaires.