Le Mouloudia d'Alger qui a réussi à faire match nul au match aller contre les Buffles du Bénin pour le compte du Tour préliminaire de la Ligue des champions, devront confirmer leur suprématie par une victoire demain au stade du 5-Juillet à Alger devant l'équipe béninoise des Buffles du Borgou. Des rumeurs insistantes annoncent que les Buffles déclareront forfait pour ce match retour décisif sachant qu'ils devaient rejoindre Alger, hier, au moment où on mettait sous presse. par ailleurs, les responsables de l'équipe béninoise ont envoyé une correspondance à la Fédération algérienne de football (FAF) pour demander la délocalisation de ce match retour au Niger, pour minimiser leurs frais de voyage. Mais, le président du conseil d'administration du MC Alger, Almas a catégoriquement refusé cette proposition.

Pour bien préparer ce match retour décisif, le staff technique du MC Alger, dirigé par Nabil Neghiz a programmé une mise au vert du groupe, hier, à Aïn Benian. Les joueurs devraient passer les tests Covid-19 dans la matinée avant de s'entraîner dans l'après-midi au stade du 5-Juillet. En parallèle, les responsables du Doyen ont chargé le secrétaire général de l'équipe, Hamidouche pour se réunir avec les responsables

du stade du 5-juillet pour ne rien laisser au hasard dans la perspective de très bien préparer ce match retour des éliminatoires du tour préliminaire de la Ligue des champions africaine devant l'équipe béninoise des Buffles. Sur le plan technique Neghiz devra donc exploiter les dernières séances d'entraînement d'hier et de ce jeudi pour effectuer les dernières retouches dans la perspective de choisir les «onze» joueurs devant débuter la rencontre de demain. Or, Neghiz aura vraiment l'embarras du choix dans la mesure où ses 24 joueurs sont tous prêts et disponibles pour ce match retour, largement à leur portée, faut-il bien le préciser. D'ailleurs, au match aller à Porto-Novo, les Vert et Rouge ont vraiment laissé passer une très bonne occasion de revenir avec les trois points de la victoire.

En effet, le MCA, vice-champion d'Algérie, s'est contenté d'un match nul (1-1) en-dehors de ses bases face à une modeste équipe béninoise des Buffles du Borgou. Les Vert et Rouge ont d'ailleurs mené au score grâce à une réalisation du milieu de terrain Miloud Rebiaî (25e). Mais, par la suite et au lieu de continuer à presser leur adversaire en doute, les joueurs du Mouloudia ont inexplicablement reculé d'un cran en seconde période pour permettre aux locaux de remettre les pendules à l'heure. Le Doyen pouvait aisément marquer plus de buts et prétendre vaincre le signe indien. En effet, le MCA n'a plus gagné en Afrique depuis 1976, soit l'année du premier et dernier titre continental remporté par les Vert et Rouge. «Nous avons réalisé un bon résultat dans des conditions climatiques assez difficiles. Je remercie l'entraîneur Nabil Neghiz pour sa confiance. Maintenant, nous devons bien préparer la seconde manche pour valider notre ticket au prochain tour», a indiqué le portier mouloudéen, Ahmed Boutaga, auteur d'arrêts décisifs. Pour le match de demain, le coach Neghiz est plus pragmatique en indiquant qu'«il faut rester vigilant car les Buffles possèdent de bons joueurs». Quant au «Onze» de départ qu'il compte aligner demain, Neghiz annonce que «compte tenu du Covid-19, je révèlerai le onze de départ juste avant le coup d'envoi».

À noter enfin qu'en cas de qualification, le MCA sera opposé au 1er tour au vainqueur de Mlandege FC (Zanzibar) - CS Sfaxien de Tunisie (aller: 0-5), tandis que le CRB affrontera le vainqueur de la double confrontation entre l'Armée patriotique rwandaise et Gor Mahia du Kenya (aller: 2-1). Le match aller se jouera les 22-23 décembre, tandis que la manche retour est fixée aux 5-6 janvier 2021.