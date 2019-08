Le Paris Saint-Germain a accepté de rencontrer le FC Barcelone afin de discuter d’un éventuel transfert de l’attaquant Neymar (27 ans). Mais lors de cette réunion mardi, les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre. Incapables de payer dès cet été les 100 millions d’euros réclamés en cash par les Parisiens, les Blaugrana n’ont également pas réussi à satisfaire les attentes du PSG concernant les deux joueurs échangés, en refusant notamment de proposer le latéral droit Nelson Semedo en complément du milieu offensif Philippe Coutinho. Selon les informations du quotidien L’Equipe, le champion de France aurait aimé avoir la possibilité de récupérer l’ailier du Barça Ousmane Dembélé (22 ans) dans ce deal. Apprécié par le directeur sportif Leonardo et le président Nasser Al-Khelaïfi, l’ancien Rennais n’a cependant pas été proposé par le club catalan. De plus, lors de récents contacts initiés par le dirigeant brésilien du PSG et son ex-entraîneur à Dortmund Thomas Tuchel, Dembélé a fait savoir à Paris son intention de rester à Barcelone.