L’année civile d’Ousmane Dembélé sur le plan sportif s’est terminée le 27 novembre dernier. L’international français a en effet une nouvelle fois été victime d’une blessure musculaire avec le FC Barcelone, la troisième en quatre mois de compétition, cette fois face au Borussia Dortmund à l’occasion du cinquième match de la phase des poules de Ligue des Champions. Et alors qu’une durée d’indisponibilité de 10 semaines a été annoncée, Ousmane Dembélé serait dans les temps et aurait ainsi terminé la première phase de son processus médical afin de revenir à la complétion. D’après les informations de la Cadena SER rapportées par Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé est revenu à Barcelone ce dimanche soir. L’attaquant passé par le Stade Rennais et le Borussia Dortmund était parti au Qatar pour débuter ses soins médicaux pendant deux semaines dans l’hôpital Aspetar de Doha. Ousmane Dembélé devrait désormais poursuivre sa longue récupération au centre d’entraînement du FC Barcelone. Le chemin à parcourir avant son retour à la compétition est encore long, mais le Français de 22 ans a au moins déjà franchi une première étape.