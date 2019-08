Le feuilleton Neymar serait sur le point de se conclure. À moins d’une semaine (le 2 septembre) de la fin du mercato, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain se rapprocheraient d’un accord pour le retour du Brésilien en Catalogne. Le montant évoqué est de 170 millions d’euros, payables en deux fois, avec un joueur inclus dans la transaction. Selon la presse espagnole, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur Ousmane Dembélé afin de remplacer Neymar. Ce n’est pas la première fois que le champion du monde 2018 est cité dans une éventuelle opération pour faire revenir l’ancien joueur de Santos.Cependant, son entourage a démenti à plusieurs fois une possible arrivée au PSG, insistant sur le fait que « Dembouz » veuille s’imposer à Barcelone après deux saisons mitigées. L’ailier formé au Stade Rennais doit-il avec ses proches revoir sa position afin de donner un nouvel élan à sa carrière ? L’international français a rejoint les Blaugrana à l’été 2017 en provenance du Borussia Dortmund pour 105 millions d’euros. Cependant, entre les blessures et un comportement pas toujours irréprochable , Ousmane Dembélé n’est pas parvenu à convaincre encore au Camp Nou. Une nouvelle fois touché par un pépin physique lors du premier match de la saison à Bilbao, le joueur de 22 ans serait poussé vers la sortie par ses dirigeants. L’idée de se relancer au PSG où il retrouverait Thomas Tuchel, qui l’apprécie énormément, et son ami Kylian Mbappé pourraient être des facteurs décisifs à l’heure de faire son choix en ces derniers jours de mercato. Un peu plus de deux ans après son fameux « se queda », Gerard Piqué pourrait bien retrouver Neymar (27 ans). En effet, le défenseur central s’est dit favorable au retour de l’attaquant du Paris Saint-Germain à Barcelone. « Évidemment qu’on aimerait qu’il revienne, mais ça ne dépend pas de nous. On laisse ça entre les mains de ceux qui décident et on verra ce qui se passera dans les prochains jours. Tout peut arriver », a expliqué le Blaugrana pour TVE.