L’international français du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, souffre d’une blessure à la cuisse gauche et sera absent cinq semaines, a annoncé le club espagnol. « Les tests effectués sur le joueur de la première équipe, O. Dembélé, ont confirmé qu’il souffrait d’une lésion fibrillaire au biceps fémoral de la cuisse gauche », indique le Barça dans un communiqué diffusé sur son site Internet. « Le délai de récupération approximatif (pour ce type de blessure, ndlr) est de cinq semaines », est-il précisé. Outre le début de saison avec son équipe, Dembélé devrait aussi manquer les prochains matches de qualifications pour l’Euro-2020 de l’équipe de France, face à l’Albanie le 7 septembre et Andorre le 10 septembre. L’ailier français avait déjà souffert du même type de blessure en mai dernier. Cette blessure n’arrange pas les affaires du Barça qui doit déjà faire face à plusieurs absents de taille. Son avant-centre Luis Suarez souffre d’une blessure musculaire au mollet droit, contractée lors du match d’ouverture de La Ligue vendredi, et devrait être absent un mois. Le club catalan doit aussi, pour le moment, se passer de son attaquant-vedette, Lionel Messi, blessé au mollet depuis son premier entrainement de reprise le 5 août et ménagé depuis.