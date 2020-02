Bien décidé à recruter un renfort offensif, le FC Barcelone a multiplié les échecs et n’a finalement attiré aucun joueur pour cette seconde partie de saison. Francisco Trincao et Matheus Fernandes ont bien signé au Barça mais en vue d’une arrivée l’été prochain. En parallèle, Jean-Clair Todibo, Carles Pérez, Carles Aleña, Abel Ruiz et Moussa Wagué sont partis. Interrogé sur le bilan du mercato, Quique Setién préfère se concentrer sur le retour de blessure d’Ousmane Dembélé, qui sera la vraie recrue hivernale des Catalans. « C’est vrai que nous avons moins de joueurs, mais il y a les jeunes derrière. Il y a des gamins préparés qui s’entraînent avec nous, et je suis sûr qu’ils vont nous aider en cas de besoin. On peut penser que nous sommes plus faibles, mais on ne peut jamais savoir, ce sont des suppositions. Nous verrons. Ce qui est sûr, c’est qu’Ousmane (Dembélé) sera une recrue extraordinaire pour nous et c’est très encourageant », assure-t-il en conférence de presse.