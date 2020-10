La saison du FC Barcelone a plutôt bien commencé. Les troupes de Ronald Koeman ont obtenu deux victoires convaincantes, face à des adversaires comme Villarreal et le Celta, montrant de belles séquences de jeu. Des joueurs comme Philippe Coutinho semblent être revenus à leur meilleur niveau, alors qu'Ansu Fati continue de régaler. Une entame de championnat idéale donc, mais du côté des dirigeants, on estime qu'il faut encore renforcer l'équipe. L'entraîneur néerlandais a même confié, samedi en conférence de presse, attendre l'arrivée d'un défenseur central, qui devrait être Eric Garcia, le jeune Citizen formé à La Masia, pour lequel Barcelonais et Skyblues négocient depuis un moment déjà. En attaque, cela semble s'être refroidi pour Memphis Depay, désormais considéré intransférable, même si les Barcelonais gardent bien un dernier espoir. Comme l'explique Mundo Deportivo, tout dépendra d'Ousmane Dembélé. Si le Français n'est pas vendu d'ici ce soir, Memphis Depay ne pourra pas débarquer en Catalogne. Le FC Barcelone a beau s'être délesté de joueurs comme Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Nelson Semedo ou Luis Suarez, ce n'est pas encore suffisant financièrement. Samedi, la sérieuse Cadena SER affirmait que l'ailier tricolore allait rester du côté du Camp Nou, mais les intentions de Koeman à son égard sont claires: il n'est pas titulaire, et le tacticien a même cité Konrad de la Fuente, jeune du Barça B, comme concurrent de l'ancien du BVB. Les Red Devils seraient venus aux nouvelles, pour un prêt, notamment mais cette option ne semble ni satisfaire le joueur ni l'écurie catalane. Si Depay souhaite signer au Barça, il devra donc espérer que Dembélé termine à Old Trafford. Sinon, tout porte à croire qu'il ira jusqu'au bout de son contrat avec l'écurie rhodanienne. On peut imaginer que la situation est la même pour Eric Garcia, puisque le FC Barcelone peine à satisfaire les demandes des Citizens pour le moment...