Ces derniers jours, l'ailier du FC Barcelone Ousmane Dembélé (23 ans, 1 apparition en Liga cette saison) a été annoncé avec insistance à Manchester United dans la dernière ligne droite de ce mercato d'été. Et d'après les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo hier, l'international français envisage bel et bien de rejoindre les Red Devils! Au courant de l'intérêt de MU, l'ancien Rennais se montre ouvert à cette possibilité mais dispose d'une exigence: il refuse d'être prêté et réclame un transfert sec. Une aubaine pour le Barça, qui souhaite justement une vente pour dégager des liquidités et ainsi passer à l'offensive pour l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Memphis Depay (26 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison). Avec une offre entre 50 et 60 millions d'euros, Manchester United pourrait récupérer Dembélé.