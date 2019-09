Romelu Lukaku et Alexis Sanchez partis à l’Inter Milan, Anthony Martial et Marcus Rashford blessés, Manchester United n’a plus d’attaquants d’expérience valides pour les prochaines rencontres. Un véritable problème pour Ole Gunnar Solskjaer, qui presse ses dirigeants pour lui trouver un buteur supplémentaire. Selon le Daily Mail, la formation britannique suit toujours de très près Moussa Dembélé (23 ans, 6 matchs et 6 buts en L1 cette saison). Le média anglais assure que l’avant-centre de l’Olympique Lyonnais a été supervisé lors de ses trois dernières sorties. De là à proposer une offre dès le mercato hivernal à venir ? A moins d’un énorme chèque, difficile de croire que Jean-Michel Aulas lâchera sa fine gâchette en cours de saison.