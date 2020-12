Le staff dirigeant de l'USM Bel Abbès, à sa tête, le directeur général, Abbès Morsli, a décidé de déposer une «démission collective» en raison des nombreux problèmes auxquels est confrontée leur équipe, a annoncé, hier, le club de Ligue 1 de football. Abbès Morsli et ses collaborateurs comptent remettre les documents administratifs du club, dont les licences des joueurs qualifiés jusque-là, aux autorités locales «dans les prochaines heures», a indiqué la direction de la formation de la «Mekerra» sur sa page Facebook officielle.

Il sera également question de résilier le contrat de l'entraîneur, Lyamine Bougherara, qui boude son équipe après l'échec des dirigeants à qualifier les nouvelles recrues, au nombre de 13, a-t-on encore souligné. La formation de l'Ouest du pays a évolué, au cours de ses trois premiers matchs du championnat, avec un effectif composé essentiellement de joueurs de l'équipe de réserve. Elle a obtenu seulement un point sur neuf possibles, ramené du terrain du CA Bordj Bou Arréridj

(1-1), avant de s'incliner à domicile lors de ses deux précédentes sorties, contre le MC Alger (2-1) et l'ES Sétif (2-0), rappelle-t-on. La Ligue de football professionnel (LFP) a refusé de remettre à la direction de l'USMBA les licences de ses nouvelles recrues à cause des dettes du club envers d'anciens joueurs, estimées à 53 millions de dinars. Le directeur général, Abbès Morsli, en poste depuis septembre dernier, s'est longtemps plaint de la crise financière «aiguë» qui secoue l'USMBA et qui s'est accrue après le gel des subventions de l'APW et de l'APC du chef-lieu de wilaya, estimées à

50 millions de dinars. Le club, qui a renouvelé fin septembre passé son contrat de sponsoring avec «Naftal», n'a également toujours pas obtenu la première tranche de la subvention devant être allouée par cette filière de Sonatrach, a déploré le même responsable.