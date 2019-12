C’est désormais officiel, l’entraîneur français Denis Lavagne n’est plus à la tête de la barre technique du CS Constantine. La décision a été prise, hier, après qu’un accord a été trouvé à l’amiable entre le technicien en question et les responsables de l’Entreprise nationale des travaux aux puits (ENTP), actionnaire majoritaire du club. Selon les modalités de l’accord, Lavagne encaissera ce que la direction lui doit en plus d’une indemnité de trois mensualités. Autre décision prise, celle de nommer son désormais ex-adjoint, Karim Khouda, en tant qu’entraîneur par intérim, en attendant de désigner un nouvel entraîneur en chef. C’est d’ailleurs Khouda qui aura à préparer l’équipe pour le match de samedi prochain au stade Chahid-Hamaloui de Constantine face au NC Magra, dans le cadre des 32es de finale de la coupe d’Algérie. Lavagne a fini par céder et accepter son départ alors qu’il était en conflit permanent avec le directeur sportif, Rachid Redjradj, et manager général Nacer Eddine Medjoudj. Ces derniers voulaient se payer sa tête depuis leur intronisation, ce qui a provoqué une grande polémique, qui s’était étalée sur les rangs des médias. Lavagne (55 ans) devient, ainsi, le 7e entraîneur de la Ligue 1 à quitter son poste après Mustapha Djallit (JS Saoura), Younes Ifticene (USM Bel Abbès), Karim Zaoui (NC Magra), Arezki Remane (NA Husseïn Dey), Kheïreddine Madoui (ES Sétif) et Bernard Casoni (MC Alger). Pour remplacer Lavagne, la direction du club ne veut pas se précipiter afin de ne regretter aucun choix. Certaines sources ont avancé une tentative de la part des dirigeants de l’ENTP de faire revenir l’entraîneur Abdelkader Amrani, dont l’avenir est encore flou au CR Belouizdad, mais ce dernier n’a donné aucune suite, estimant que tant qu’il est officiellement toujours à la tête du leader du championnat, il ne négociera avec aucun autre club. Plusieurs autres noms circulent pour prendre le relais, mais jusqu’à l’heure, rien n’est encore décidé d’une manière officielle.