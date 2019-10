Serait-on proche de l’épilogue dans le dossier Naoufel Khacef ? Ces dernières heures, une photo du latéral gauche a circulé sur les réseaux sociaux, à l’hôtel du Collectionneur de Paris, en compagnie de Ali Khaldi, le collaborateur de l’agent Christophe Hutteau. Une présence confirmée par le média français Goal. Naoufel Khacef, qui était toujours dans l’attente de son visa, ces dernières semaines, est arrivé à Paris, vendredi dernier, dans l’espoir de finaliser son transfert au Stade rennais, pensionnaire de Ligue 2 française. L’été dernier, la même source avait révélé l’intérêt du club breton pour le NA Hussein-Dey

(21 ans). Un intérêt resté intact depuis. Toujours, selon la même source, les dirigeants bretons ont repris les discussions avec le NA Hussein Dey, afin de trouver une issue positive pour le transfert de ce défenseur longiligne et explosif. Si cela se concrétise, il s’agira de l’épilogue d’un long dossier dans lequel le joueur et son représentant avaient entamé l’été dernier une procédure de résiliation de contrat auprès de la Chambre de résolution des litiges pour salaires-impayés. Au départ, cette procédure avait abouti en faveur du joueur, selon Christophe Hutteau, avant que le Nasria ne contre-attaque en évoquant le non-respect des obligations contractuelles de son joueur, ayant décidé de ne pas reprendre les entraînements collectifs avec les Sang et Or d’Alger. Actuellement, Khacef s’entraîne en solo sous la houlette du préparateur physique Nahim Rouabah, en attendant d’être fixé sur son avenir. Début septembre, Olivier Létang, le président rennais, se montrait optimiste ur un dénouement favorable. Il indiquait en marge d’une conférence de presse l’arrivée imminente de Khacef, venu soutenir un secteur occupé par Faitout Maouassa et en déficit depuis le départ de l’autre Algérien, Ramy Bensebaïni vers le championnat allemand. Si ce transfert se concrétise, il s’agira du quatrième joueur du championnat algérien à rejoindre la Ligue 1 française, après celles de Boudaoui à l’OGC Nice, Loucif au SCO Angers et Boudechicha à Bordeaux.