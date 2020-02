Recruté pour 41,5 millions d’euros en provenance de l’Olympique Lyonnais lors de l’été 2017, le milieu de terrain Corentin Tolisso (25 ans, 10 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) n’a pas réussi à s’imposer au Bayern Munich. Trop souvent freiné par des blessures, l’international français joue peu sous les ordres de l’entraîneur Hans-Dieter Flick. Et selon les informations du média allemand Bild, les dirigeants munichois ont pris la décision de vendre l’ancien Lyonnais l’été prochain ! De son côté, Tolisso, mécontent de son statut de remplaçant à Munich, se montrerait plutôt ouvert à cette possibilité. Reste à savoir si des grands clubs européens seront intéressés par ses services.