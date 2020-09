En fin de contrat en juin prochain, Memphis Depay (26 ans, 2 matchs et 3 buts en L1 cette saison) ne terminera pas la saison à l'Olympique Lyonnais. En effet, De Telegraaf annonce, ces dernières heures, que l'attaquant oranje est bel et bien en partance pour le FC Barcelone. Désireux de franchir un cap dans sa carrière, le joueur passé par le PSV Eindhoven estime que le moment opportun est enfin arrivé en dépit des nombreuses tentatives de Jean-Michel Aulas et de Juninho de le maintenir dans l'effectif, au moins jusqu'à l'issue de la saison actuelle. Selon le journal néerlandais, la formation catalane, où Ronald Koeman le désire ardemment pour prendre la succession de Luis Suarez, a proposé 25 millions d'euros, hors bonus, pour convaincre le président rhodanien. Une offre bien évidemment acceptée par l'homme de 71 ans, conscient qu'il ne pourra pas récupérer un chèque aussi important à 8 mois du terme du bail de son capitaine.