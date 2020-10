Proche de rejoindre le FC Barcelone, Memphis Depay (26 ans, 6 matchs et 4 buts en L1 cette saison) est finalement resté à l’Olympique Lyonnais. Une déception pour l’attaquant néerlandais, qui n’a pas hésité à mettre la pression sur le club catalan. « Nous serons bientôt en janvier. Nous devrons attendre et voir comment les choses se passent. Non pas que je parte à coup sûr, mais il y a de fortes chances qu’il y ait bientôt des clubs intéressés », a d’abord indiqué le buteur batave pour AD. « J’ai 26 ans et je suis presque libre alors vous pouvez vous attendre à ce que des clubs s’intéressent à moi, n’est-ce

pas ? », s’est interrogé l’ex-star du PSV Eindhoven, dont le discours ne devrait pas échapper à son mentor, Ronald Koeman.