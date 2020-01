Le coach Montpellier HSC, Michel Der Zakarian, s’est exprimé au sujet des dernières performances de l’international algérien, Andy Delort, et de la complicité qu’il a dans le jeu avec son coéquipier, l’attaquant Gaëtan Laborde.

« Ce sont deux combattants qui sont capables de marquer des buts et faire marquer. Ils sont généreux dans l’effort. Je pense qu’ils peuvent jouer encore un peu plus juste par moment à mon goût », a déclaré le technicien arménien. Et d’ajouter : « C’est leurs forces de persévérer et de tenter tout le temps pour bien finir les actions. Ils apprécient de jouer ensemble et cela se ressent sur le terrain. ». Pour rappel, Delort s’est illustré samedi soir, en championnat face à Amiens au stade de la Licorne. Il a été impliqué dans la victoire des siens (2-1) avec une belle reprise de volée à la 83’, qui a permis aux siens de l’emporter.