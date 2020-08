En fin de contrat avec le MC Alger, le milieu de terrain, Walid Derardja, ne devait pas prolonger son bail avec le Vieux club de la capitale. Cependant, en cette fin de semaine, il y a eu du changement concernant son cas. En effet, selon les informations de Dzfoot, l’entraîneur, Nabil Neghiz, a changé d’avis et compte garder son joueur de 29 ans dans la perspective de la saison prochaine. Le premier responsable technique mouloudéen estime que le joueur en question pourrait apporter un plus à son équipe, notamment de par son expérience. L’ex-Nahdiste va passer à la table des négociations prochainement, pour renouveler son contrat avec les Vert et Rouge, comme souhaité par son coach.