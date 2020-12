Des cinq matchs au programme, le derby CR Belouizdad-NA Hussein-Dey constituera l'affiche de la 4e journée du championnat de Ligue 1 qui sera tronquée du match MC Alger - CS Constantine, en raison de l'engagement du club algérois au tour préliminaire (retour) de la Ligue des champions d'Afrique.

Le match entre le MC Alger et les Beninois des Buffles du Borgou comptant pour le tour préliminaire retour de la Ligue des champions d'Afrique de football se déroulera, aujourd'hui, à 20h45 au stade du 5-Juillet (Alger).

Le CRB (6e, 4 points), Champion d'Algérie en titre, a ramené un nul de son déplacement à Aïn M'lila (0-0) mardi dernier, après avoir enchaîné quatre succès de suite, toutes compétitions confondues.

Les Rouge et Blanc seront, aujourd'hui, face à un match piège contre le Nasria capable de bousculer le Chabab dans son fief du 20-Août-1955.

Et justement, le NAHD (9e, 3 points) cherche à arracher sa première victoire de la saison, lui qui reste, comme le MCO, sur une série de 3 nuls de suite, dont un dernier à domicile face à l'AS Aïn M'lila (1-1).

La JS Saoura (3e, 5 points) partira favorite à domicile face à l'USM Bel Abbès (19e, 1 point), où rien ne va plus suite aux problèmes financiers auxquels elle fait face depuis le début de la saison.

Pour sa part, l'US Biskra (3e, 5 pts), révélation de ce début de saison, aura une belle occasion de confirmer ses ambitions en accueillant le Paradou AC (9e, 3 pts), accroché chez lui, lors de la précédente journée dans le derby face au MCA (1-1).

L'USMA (15e, 2 pts), auteur de deux matchs nuls de suite en dehors de ses bases face à la JSS (2-2) et au WAT (0-0), espère amorcer son départ lors de la réception de Médéa, lanterne rouge avec un seul point.

L'OM, qui reste sur une lourde défaite mardi en déplacement chez le MCA (3-0), sera certainement mise à rude épreuve par les Rouge et Noir, dirigés sur le banc par le nouvel entraîneur français, Thierry Froger, qui signe son retour à la barre technique algéroise après un premier passage lors de la saison 2018-2019, conclu par un titre de champion.

À rappeler que l'ES Sétif s'est emparée de la tête du classement de la Ligue 1 de football, grâce à la victoire décrochée jeudi au stade du 8-Mai 1945 face au NC Magra (2-0), en ouverture de cette 4e journée du championnat.

Enfin à noter que trois matchs se déroulaient, hier, au moment où on mettait sous presse.

Programme ce samedi (14h30)

AS Aïn M'lila - JSM Skikda

JS Saoura - USM Bel Abbès

USM Alger - Olympique Médéa

CR Belouizdad - NA Hussein Dey

US Biskra - Paradou AC

Hier, au moment où on mettait sous presse:

ASO Chlef - JS Kabylie

CA Bordj Bou Arréridj - RC Relizane

MC Oran - WA Tlemcen

Déjà joué:

Jeudi:ES Sétif - NC Magra 2-0

Reporté:

MC Alger - CS Constantine

Classement: Pts J

1. ES Sétif 0 4

2. MC Alger 7 3

3. JS Saoura 5 3

-. US Biskraa 5 3

-. AS Aïn M'lila 5 3

6. CR Belouizdad 4 2

-. ASO Chleff 4 3

-. NC Magra 4 4

9. JSM Skikda 3 2

-. MC Orann 3 3

-. RC Relizanee 3 3

-. NA Hussein-Dey 3 3

-. Paradou AC 3 3

-. CS Constantine 3 3

15. JS Kabylie 2 3

-. CABB Arréridjj 2 3

-. WA Tlemcen 2 3

-. USM Algerr 2 3

19. O. Médéa 1 3

-. USM Bel Abbès 1 3