La sélection algérienne de football des moins de 20 ans, affrontera son homologue tunisienne aujourd’hui à 12h45 (algériennes) au stade l’Emir Saoud Benjeloua à Al Khobr (Arabie saoudite) en quarts de finale de la Coupe arabe de la catégorie, avec pour enjeu une place dans le dernier carré de la compétition. Les joueurs de l’entraîneur Saber Bensmain, battus d’entrée face à l’Egypte (1-4), ont parfaitement réagi en dominant successivement la Palestine (1-0) et surtout le pays hôte l’Arabie saoudite (2-1), dans un match décisif. Les partenaires du buteur Merouane Zerrouki n’auront cependant pas la tâche facile contre la sélection tunisienne qui a dominé le groupe A avec 7 points en remportant deux victoires contre respectivement l’Irak (2-1) et la Mauritanie (1-0), pour un nul devant le Koweït (1-1). Dirigée par l’ancien international tunisien Maher Kenzari, l’équipe tunisienne a montré de belles choses lors de ses premières sorties dans le tournoi et compte bien le confirmer face à l’Algérie. Outre la confrontation algéro-tunisienne, le programme des quarts de finales prévus aujourd’hui, nous propose un autre derby maghrébin entre la Libye et le Maroc, tandis que l’Egypte qui a dominé le groupe de l’Algérie lors de la phase de poules et l’un des prétendants au sacre final, croisera le fer avec l’Irak. Le dernier quart de finale opposera le Sénégal, invité du tournoi, au Bahreïn. Les demi-finales se joueront elles le 2 mars, soit trois jours avant la finale programmée au stade de l’Emir Mohamed Ben Fahd à Dammam.