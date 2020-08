Le Milan AC s’apprête à réaliser un énorme coup sur le marché des transferts. Alors qu’il semblait promis à l’Inter Milan, Sandro Tonali (20 ans, 35 matchs et 1 but en Série A pour la saison 2019-2020) devrait finalement s’engager en faveur de l’autre club de la ville. Selon La Gazzetta dello Sport, les discussions beaucoup trop longues entre le vice-champion d’Italie et Brescia ont fini par lasser le jeune milieu de terrain, qui est désormais prêt à rejoindre les Rossoneri. Séduit par le discours de Paolo Maldini, le Transalpin devrait faire l’objet d’un prêt payant de 10 millions d’euros avec à la clé, une option d’achat obligatoire de 25 millions d’euros, plus 3 millions d’euros de bonus.