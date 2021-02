C'est, aujourd'hui, qu'intervient le dernier délai pour 6 clubs de la Ligue 1 afin de compléter le dossier d'obtention de la licence de club professionnel. Il s'agit du MC Oran, le RC Relizane, l'USM Bel Abbès, l'Olympique Médéa, le CA Bordj Bou Arréridj et le NA Hussein Dey. Faute de quoi, la commission de discipline devrait appliquer l'article 107 du Code disciplinaire, soit la défalcation d'un point et une amende financière de 300000 DA. Et comme déjà rapporté par nos soins, ces clubs ne risquent pas de rester, le cas échéant, les bras croisés. Ceci, étant donné que dans cette liste, le CR Belouizdad n'y figure pas, alors qu'il n'a pas déposé le dossier complet. Une affaire loin encore de connaître son épilogue.