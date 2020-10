La direction de contrôle de gestion et des finances des clubs professionnels (DCGF), relevant de la Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé, hier, que les clubs de Ligue 1 devront déposer leurs demandes de licences pour la saison 2020-2021 «au plus tard le 10 novembre prochain», fixé comme «dernier délai» pour l'accomplissement de cette tâche. «Les dossiers doivent être déposés au niveau de la DCGF au plus tard le 10 novembre 2020, afin que la liste des Sociétés sportives par actions (SSPA), qui seront retenues pour l'obtention de la Licence de club professionnel pour la nouvelle saison (LCP/2020-2021) soit remise à la LFP dès le 12 novembre 2020», a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué. Selon la même source, les dossiers en question doivent être composés de «trois volets», à savoir: le dossier des 19 documents, la convention tripartite cadre (SSPA/Cabinet d'expertise/DCGF) pour la mise à niveau du management des clubs professionnels, ainsi que le contrat de prestation de

service, signé entre la SSPA et le cabinet d'expertise, pour la mise à niveau du management des clubs professionnels. «Bien entendu, ce texte admet toute retouche nécessaire», a encore tenu à préciser l'instance fédérale. La FAF avait décidé de mettre en place un nouveau cahier des charges indispensable pour l'octroi de la licence de club professionnel à partir de la saison 2020-2021, validé par le Bureau fédéral. Les documents, au nombre de 19 qui seront exigés aux Sociétés sportives par action (SSPA) pour l'obtention de la LCP, ont été transmis aux présidents des conseils d'administration desdites SSPA. La FAF avait sollicité les ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, et de la Jeunesse et des Sports pour un «accompagnement», notamment en ce qui concerne certaines opérations exigées telles que l'installation de la vidéosurveillance dans les stades et la constitution de comités de supporters par chaque SSPA.

R. S.