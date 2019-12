L’entraîneur du MC Alger, Bernard Casoni, qui se trouve dans le collimateur des supporters, aura une nouvelle chance de rectifier le tir, samedi prochain, à l’occasion du déplacement chez l’USM Bel Abbès, dans le cadre de la 13e journée du championnat de Ligue 1. La réunion d’urgence qui l’a regroupé avec ses dirigeants, après le faux pas à domicile samedi dernier, face au leader du championnat, le CR Belouizdad, a résulté d’un accord entre le coach et ses dirigeants sur une poursuite de leur collaboration, non sans conditions. La condition principale étant celle de revenir avec les trois points du prochain déplacement dans la ville de la Mekerra. Une mission suicidaire pour l’ancien Phocéen, étant donné que l’adversaire se trouve dans la tourmente et vise la victoire, par n’importe quel moyen, pour remettre du calme dans la maison. Dans le même temps, les joueurs du Mouloudia ont le moral à plat, après la montée au créneau de leurs supporters, après le « fiasco » lors du dernier derby face au CRB. Selon plusieurs sources, les responsables du Vieux club de la capitale étudient sérieusement l’option d’une séparation à l’amiable avec Casoni, quel que soit le résultat de la prochaine sortie. D’ailleurs, des contacts commencent déjà à être établis avec des agents de techniciens pour étudier les profils disponibles et trancher ensuite sur l’identité du successeur de Casoni. Le nom qui revient n’est autre que celui du Marocain, Rachid Taoussi, ancien entraîneur du CR Belouizdad et de l’ES Sétif, et qui vient de démissionner de son poste à L’Olympique de Khouribga.