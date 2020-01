L’USM Alger disputera, demain soir, son match de la dernière chance pour se relancer à la qualification aux quarts de finale de la Champions League africaine, en donnant la réplique à l’équipe marocaine du WA Casablanca, à partir de 20h au stade Mohammed V à Casablanca. Ce match décisif pour les Rouge et Noir rentre dans le cadre de la 5e journée du groupe C, où ils comptabilisent 2 points en 4 rencontres, contre 6 pour le WAC et 10 pour Mamelodi Sundowns, déjà qualifié. L’équipe drivée par Bilal Dziri reste sur un bon résultat nul en déplacement, face à l’ASO Chlef (0-0) pour le compte de la mise à jour du championnat d’Algérie de Ligue 1.

Les joueurs algérois qui vivent une situation des plus critiques, surtout sur le plan financier où certains ne sont plus payés depuis plusieurs mois, se sont donné le mot afin de se sacrifier uniquement pour les supporters et leur coach.

Les joueurs ont rejoint Casablanca, hier, pour prendre résidence à l’hôtel Kenzi Tower avant un premier galop d’entraînement, hier, à proximité de l’hôtel. Aujourd’hui, les joueurs s’entraîneront sur la perlouse du terrain principal où doit se jouer le match demain. Ces derniers sont tous conscients que ce match est déterminant pour tenter d’arracher la deuxième place aux quarts de finale de ce groupe « C », d’autant que l’équipe sud-africaine de Melodie Sundowns est déjà qualifiée. Sur le plan de l’effectif d’une part, Dziri ne pourrait compter sur le joueur Belkaroui toujours suspendu par la direction de l’équipe, suite à ce qui s’est passé la veille du match contre la JSK, et dont la décision de son passage en conseil de discipline doit être annoncée, aujourd’hui. D’autre part, Benchaâ est également forfait, mais ce dernier, c’est pour une histoire de blessure.

Enfin, Lyes Oukkal, qui souffrait de blessure, est également incertain pour cette rencontre ; encore faut-il rappeler que l’effectif des Rouge et Noir est si riche que le coach Dziri retrouverait bien des remplaçants aux joueurs absents. Le milieu de terrain Koudri déclare sans hésiter : « Nous allons jouer nos chances à fond et essayer de gagner pour avoir encore une petite chance de nous qualifier. Ce n’est, certes, pas une mince affaire, mais tout est possible dans le football » a conclu Koudri. Quant à son coéquipier Zouari , il déclare : « Nous devons croire en nos chances face au WAC. Nous avons les moyens de revenir avec une victoire d’autant plus qu’une défaite nous éjectera définitivement de la course », tient-il à faire remarquer. Côté adversaire, le WA Casablanca, reste sur une victoire en déplacement en championnat marocain face à l’Atletic Salé (1-2). Le Wydad reprend ainsi la tête du classement du championnat marocain avec 29 points, soit une longueur d’avance sur la RS Berkane (2e, 28 pts), tandis que l’Olympique de Safi stagne à la 13e place avec 13 unités.

Par ailleurs, le technicien français Sébastien Desabre a officialisé son retour sur le banc du WAC, en remplacement du Serbe Zoran Manojlovic, démis de ses fonctions. L’ancien entraîneur de la JS Saoura (Ligue 1/Algérie) a paraphé un contrat d’un an et demi. Desabre (43 ans) avait dirigé le WAC une première fois lors de la saison 2016-2017. Et nul doute qu’il voudrait bien débuter avec une victoire et donc une qualification aux quarts de finale de la prestigieuse Ligue des champions. Mais ses joueurs doivent d’abord gagner face aux Usmistes plus décidés que jamais à gagner eux-mêmes ce match. D’où l’enjeu de ce derby maghrébin bien décisif et ouvert à tous les pronostics.