Le staff technique de la sélection algérienne a commencé à préparer le match des huitièmes de finale, au lendemain de la dernière victoire contre la Tanzanie (3-0), soit lundi dernier. Belmadi et ses joueurs se sont vite branchés sur leur adversaire des huitièmes de finale bien avant de le connaître à l’issue des derniers matchs de la phase des poules, mardi dernier, où il s’est avéré qu’il s’agit de la Guinée. La troisième journée de la préparation des Verts a été ouverte aux médias durant un quart d’heure avant que Mahrez et ses coéquipiers ne se concentrent carrément sur la préparation de la sélection guinéenne. Ils ont déjà visionné quelques matchs de cette sélection pour connaître les points forts et faibles de cette sélection guinéenne, drivée par le Belge, Paul Put, qui connaît parfaitement le football algérien pour y avoir exercé au sein de l’USM Alger. Seulement, concernant les séances d’entraînement des Verts, il est important de remarquer que celles-ci se déroulent en l’absence du milieu offensif et deuxième capitane, Yacine Brahimi, victime d’une entorse à la cheville. Il est resté aux soins au niveau du lieu de résidence des Verts au Caire.

La participation du sociétaire du FC Porto contre la Guinée est d’ores et déjà compromise, lui qui a dû rater les deux derniers matchs face au Sénégal (1-0) et la Tanzanie (3-0) à cause de cette blessure justement, selon les dernières nouvelles en provenance du stade de Petrosports au Caire. Belmadi et ses joueurs ont bien bénéficié d’un temps suffisant pour bien préparer le match face à la Guinée, programmé demain au stade du 30 juin du Caire (20h00 heure algérienne). Le staff technique prépare ses plans de jeu avec bien évidemment plusieurs options tactiques. Après avoir disputé les deux premiers matchs des poules avec le même «Onze» le staff technique national a opté pour un changement de 9 joueurs pour le dernier match contre la Tanzanie, au moment où l’Algérie était déjà qualifiée aux huitièmes de finale et assurée de terminer à la première place. C’est une très bonne opportunité qu’a saisie le staff technique pour chercher des «doublures» réelles pour chaque poste alors que les férus des Verts ont préféré parler de la préparation de «deux sélections des Verts». Pour Belmadi, «notre objectif n’était pas de gagner nos matchs de poule, mais de remporter le trophée». Et justement, pour pouvoir poursuivre leur aventure en terre des Pharaons, les joueurs algériens vont devoir passer l’écueil de la Guinée. Autrement dit, il n’y a que la victoire qui compte, face à un adversaire qui ne sourit pas toujours aux Verts. Aux entraînements, Belmadi joue sur un double «objectif» : le travail purement tactique et surtout le travail psychologique.

D’ailleurs, lui-même l’a indiqué en déclarant après la victoire contre la Tanzanie : «Il y a un travail qui doit se faire, ce sera sur l’aspect psychologique.» Pragmatique et ne laissant rien au hasard, Belmadi explique : «Je ne me suis jamais caché, dès mon arrivée il y’a 10 mois j’avais dit qu’il fallait d’abord se qualifier puis ne pas juste participer, mais avoir des ambitions et gagner.» Et au sélectionneur des Verts de faire remarquer qu’«il suffit de voir notre classement FIFA pour comprendre qu’on n’est pas parmi les premiers, mais après il suffit d’avoir de l’ambition car on sait qu’au moindre faux pas on rentre à la maison». «Le match contre la Guinée ne sera pas facile» a conclu le driver des Verts. Tout le monde est, donc, averti.